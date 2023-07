Bei der Suche nach einem entlaufenen Raubtier - laut Polizei höchstwahrscheinlich eine Löwin - im Süden von Berlin sind auch Tierärzte und Jäger beteiligt. Die Polizei sei mit Veterinäramt und auch Jagdpächtern im Einsatz, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West am Donnerstagmorgen. Wem das Tier gehört, wusste die Polizei bislang nicht. Gesucht wird in der Gegend um Kleinmachnow am südlichen Stadtrand von Berlin.