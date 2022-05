Ein 42-jähriger Mann hat in Berlin-Hellersdorf mit einem Messer auf seine Tochter und auf seine Frau eingestochen und sie dabei verletzt. Die Mutter erlitt am Freitagmorgen schwere Stich- und Schnittverletzungen, die Tochter wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.