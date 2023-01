In der Debatte um den umstrittenen Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdamm ist Landesbischof Christian Stäblein bereit, auf das historische Kirchenschiff zu verzichten. "Ich halte das "Haus der Demokratie" für eine glänzende Idee", sagte der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Garnisonkirche der Deutschen Presse-Agentur. Damit unterstützt Stäblein den von Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ausgehandelten Kompromiss, neben dem bereits weitgehend fertiggestellten historischen Turm der Garnisonkirche an Stelle des Kirchenschiffs ein modernes Gebäude auch für das Stadtparlament zu errichten.