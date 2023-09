Die Brandenburger Polizei fahndet nach einer Mitarbeiterin eines Geldtransportunternehmens, die in der Potsdamer Niederlassung eine hohe Summe Bargeld gestohlen haben soll. Die Frau sei auf der Flucht, bestätigte ein Sprecher der Potsdamer Staatsanwaltschaft am Samstag. Zuvor hatte die Zeitung "B.Z" berichtet. Am Donnerstag sei in Berlin ein mutmaßlicher Komplize festgenommen worden. Dies bestätigte auch die Berliner Polizei.