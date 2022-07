Die Landesgartenschau (Laga) in Beelitz erwartet am Montag ihren 250.000. Besucher. Eröffnet hat sie Mitte April. Halbzeit ist am kommenden Samstag (23. Juli). Bis Ende Oktober rechnen die Organisatoren mit 450.000 Besuchern auf dem 15 Hektar großen Gelände. Der 100.000. kam bereits am 18. Mai. Das Interesse an der Landesgartenschau in der Spargelstadt im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist ungebrochen.