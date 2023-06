Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Foto

Die Polizei kommt bei einem Einsatz in eine Wohnung, in der sich ein Mann aufhält. Auf dem Balkon der Wohnung finden die Beamten eine Leiche. Die Ermittler haben nun viele Fragen zu klären.

Polizisten haben bei einem Einsatz in Bad Belzig eine Leiche auf einem Balkon entdeckt. Ob es sich um einen gewaltsamen Tod handelt, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Potsdam vom Donnerstag bisher jedoch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nach Angaben vom Mittwoch wegen eines möglichen Tötungsdelikts und untersucht die Todesursache sowie die Identität des Toten. Die Beamten nahmen einen Mann fest, der sich in der Wohnung mit dem Toten aufhielt.

Inwieweit die Festnahme des Mannes in Verbindung mit dem Strafverfahren oder mit dem Fund des Leichnams steht, war zunächst unklar. Der Einsatz der Polizisten drehte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um ein Strafverfahren: "Es betraf ein Strafverfahren, was wohl nichts mit dem Fund der Leiche zu tun hat", sagte Sprecherin Hanna Urban am Donnerstag.

Die Obduktion der Leiche sollte am Donnerstag näheren Aufschluss über die Hintergründe des Todes geben, die bisher offen waren. "Wir wissen noch nicht, ob es ein Tötungsdelikt war", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es könne sich auch um einen natürlichen Tod gehandelt haben.

Bad Belzig ist die Kreisstadt des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Die Stadt südwestlich von Potsdam hat mit Ortsteilen rund 11.000 Einwohner.

Pressemitteilung