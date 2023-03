Die Polizei durchsucht in Brandenburg derzeit das Gelände eines Frucht-Händlers in Groß Kreutz (Kreis Potsdam-Mittelmark). Dort liefen seit dem späteren Dienstagnachmittag "umfangreiche polizeiliche Maßnahmen", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Abend. Berichte, wonach dort erneut in größerem Umfang Drogen in einer Frucht-Lieferung gefunden sein sollen, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Allerdings seien auch Zollbeamte im Einsatz sowie ein Helikopter, sagte der Sprecher weiter.