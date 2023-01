Ein Rettungswagen ist auf der A10 südlich von Potsdam mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Dabei wurden die beiden Einsatzkräfte sowie der Lastwagenfahrer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Rettungswagen (RTW) war am frühen Abend zwischen Ludwigsfelde-West und dem Autobahndreieck Nuthetal auf dem Weg zu einem Einsatzort. Vermutlich bei einem Spurwechsel des RTW konnte der nachfolgende Lkw nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Transporter. Der Rettungswagen wurde dabei durch den Aufprall auf die Seite geworfen, der Laster kam im Graben zum Stehen.

Die beiden Einsatzkräfte wurden in ein Krankenhaus gebracht, der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte am Unfallort ambulant behandelt werden. Die Autobahn 10 war in Richtung Magdeburg für mehr als zwei Stunden gesperrt. Weitere Details zum Unfallhergang oder zu den Opfern machte die Polizei am Abend nicht.