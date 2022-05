Das Brandenburger Wissenschaftsministerium hat bereits im Januar erste Hinweise auf Missstände am Abraham Geiger Kolleg in Potsdam gehabt. «Das zuständige Fachreferat hat daraufhin die Universität Potsdam, die dienst- und personalrechtlich zuständig ist, um Klärung der Vorwürfe gebeten», teilte Ministeriumssprecher Stephan Breiding am Freitag mit.