Stars wie Ryan Gosling (41, "La La Land"), Chris Evans (41, "Avengers") und Ana de Armas (34, "No Time To Die") haben am Montagabend in Berlin den neuen Netflix-Actionfilm "The Gray Man" vorgestellt. Bei der Sondervorführung gingen auch "Bridgerton"-Star Regé-Jean Page (34) sowie die Macher des Films, Joe und Anthony Russo, über den Teppich.