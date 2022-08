Nach einem Unfall mit vier Verletzten ermittelt die Polizei in der Prignitz gegen einen Wohnmobilfahrer aus dem mecklenburgischen Landkreis Ludwigslust-Parchim. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, war das Wohnmobil des Mannes am Sonntag auf der Bundesstraße 189 bei Perleberg mit einem Auto zusammengestoßen. Nach ersten Ermittlungen hatte der 48-Jährige das Wohnmobil für andere Fahrzeuge unerwartet gewendet, vermutlich weil er eine andere Richtung einschlagen wollte. Die entgegenkommende 34-jährige Autofahrerin habe nicht mehr ausweichen können.