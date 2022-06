Nach zwei Jahren coronabedingter Pause werden am 8. und 9. Juli wieder die Elblandfestspiele in der Alten Ölmühle in Wittenberge (Landkreis Prignitz) stattfinden. Das Motto lautet «Cirque de la Musique», wie der Veranstalter, der Verein Gesellschaft Elblandfestspiele, am Mittwoch mitteilte. Zu den Gala-Abenden erwartet werden unter anderem die Schlagersängerin Ella Endlich, Kelly-Family-Mitglied Kathy Kelly, der Opernsänger Jay Alexander, die Opern- und Musicalsängerin Anna Maria Kaufmann und der britische Tenor Paul Potts.