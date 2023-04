Wechselhaftes Wetter erwartet die Berliner und Brandenburger. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, beginnt der Tag gering bewölkt, nur in der Uckermark verdichten sich die Wolken. Dabei kommt es am Morgen zu Frost und lokaler Glätte. Im Verlauf des Tages ziehen Quellwolken auf und es regnet gebietsweise - bei Höchstwerten zwischen sechs und acht Grad. Nachts bleibt es zunächst bewölkt, später ziehen die Wolken dann ab. Regen wird nicht erwartet. Es kühlt auf Temperaturen zwischen minus einem und minus fünf Grad ab.