Am Tesla-Geschäft in Berlin-Mitte haben Umweltschützer gegen den hohen Wasserverbrauch der E-Autofirma protestiert. Sie klebten am Dienstag Plakate mit der Aufschrift "Driving For A Dead Planet" an die Fassade des Ladens im Einkaufszentrum Mall of Berlin. "Keinen Liter Wasser mehr für Tesla", forderten mehrere an der Aktion beteiligte linke Gruppen wie "Ende Gelände" und "Interventionistische Linke". Tesla hatte sein E-Auto-Werk in Brandenburg am südöstlichen Rand von Berlin vor einem Jahr eröffnet.