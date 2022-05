Auch in Berlin soll es am Donnerstag (12. Mai) Protest-Aktionen von Pflegekräften anlässlich des Internationalen Tags der Pflegenden geben. Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Belegschaften in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Psychiatrien aufgerufen, auf bestehende Missstände aufmerksam zu machen. Verdi zufolge soll mit den Aktionen die unzureichende Personalausstattung in der Pflege und der dringende politische Handlungsbedarf aufgezeigt werden.