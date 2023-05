Die Zufahrt zur Aktionärsversammlung des Volkswagen-Konzerns am Berliner Messegelände ist durch Blockaden von Klimaschutz-Demonstranten gestört worden. An zwei Stellen hätten jeweils sechs Menschen am Mittwochmorgen Straßen blockiert, sagte ein Polizeisprecher. An einer der Stellen, auf dem Messedamm, hätten sie sich "einbetoniert". Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) schrieb von Einschränkungen durch eine Demonstration.