Gegner der Corona-Maßnahmen haben sich am Samstag in Berlin am Brandenburger Tor versammelt. Mehr als 1200 Menschen beteiligten sich nach Polizeiangaben an einem Protestzug, der unter dem Motto "Uneingeschränkte Wiederherstellung sämtlicher Grundrechte" am späten Mittag auf der westlichen Seite des Brandenburger Tors startete. Bereits dort kamen nach Angaben eines dpa-Reporters mehrere Dutzend Menschen zum Gegenprotest zusammen. Dazu zählten etwa Mitglieder der Initiative "Omas gegen Rechts", die sich gegen Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Faschismus einsetzt.