Der Zivilprozess zwischen dem Rapper Bushido und seinem ehemaligen Geschäftspartner um mehrere Wohnungen hat begonnen. Beide erschienen am Mittwoch persönlich - wie vom Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel gefordert. Insbesondere bei Bushido war zuvor unklar, ob er aus seiner Wahlheimat Dubai für den Termin anreist.