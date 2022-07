Wegen Autodiebstahls und einer riskanten Verfolgungsjagd durch zwei Bundesländer muss sich am Dienstag (09.30 Uhr) ein 37-jähriger Mann vor dem Amtsgericht in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) verantworten. Dem Beschuldigten werden auch gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. Es sind drei Beamte aus beiden Bundesländern als Zeugen geladen.