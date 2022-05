Im Prozess gegen einen mutmaßlichen früheren Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen verzögert sich das Urteil wegen einer Erkrankung des Angeklagten. Die nächsten beiden Verhandlungstermine am Mittwoch und Donnerstag in Brandenburg/Havel wurden abgesagt, wie das Landgericht Neuruppin am Dienstag mitteilte. Wann es weitergeht, stehe noch nicht fest, da unklar ist, wann der Angeklagte wieder gesund ist.