Im Streit um Forderungen des ehemaligen Herrscherhauses Hohenzollern nach Ausgleich für enteignete Immobilien will nun das Verwaltungsgericht Potsdam entscheiden: Dafür sei ein Verhandlungstermin am 13. Juni angesetzt worden, teilte das Gericht am Freitag mit. Bei Bedarf könne das Verfahren am Folgetag fortgesetzt werden.