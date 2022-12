Aus Sicherheitsgründen gibt es in der Silvesternacht in Berlin drei Verbotszonen für Feuerwerk und Böller. Wie angekündigt werden diese um den Alexanderplatz und den sogenannten Steinmetzkiez in Schöneberg nahe der Pallasstraße sowie rund um das Gefängnis in Alt-Moabit eingerichtet. Das Verbot gilt vom Silvesterabend (31. Dezember) um 18.00 Uhr bis zum Neujahrsmorgen (1. Januar) um 6.00 Uhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In diesen Zonen seien lediglich Wunderkerzen, Tischfeuerwerke und Knallerbsen erlaubt, hieß es.