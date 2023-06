Maximilian Dörnbach aus dem Track Team Brandenburg hat am Donnerstag bei den deutschen Meisterschaften im Bahnradsport in Cottbus erfolgreich seinen Titel im 1000-Meter-Zeitfahren verteidigt. Der Cottbuser siegte in 1:02,144 Minuten vor Willy Weinrich (TSV Breitenworbis/1:02,517) und Marc Jurcyzk (Turbine Erfurt/1:02,889). Im Teamsprint der Frauen siegte das Track Team Brandenburg um die vielfachen Weltmeisterinnen Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich und verteidigte ebenfalls wie erwartet den Titel.