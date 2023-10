Bahnrad-Sprinterin Alessa-Catriona Pröpster hat in der Champions League die Spitzenposition verloren. Foto

Pröpster verliert Führungstrikot in der Champions League

Bahnrad-Sprinterin Alessa-Catriona Pröpster aus Kaiserslautern hat auf der zweiten Station der UCI Track Champions League im Berliner Velodrom die Spitzenposition und damit das Führungstrikot verloren. Die 22-Jährige, die erst durch eine Wildcard ins Feld gerückt war, belegte am Samstagabend vor 3100 Zuschauern im Sprint Platz vier und im Keirin Rang zwei. Einen Doppelsieg feierte Ellesse Andrews aus Neuseeland.

Mit 65 Punkten liegt Pröpster in der Gesamtwertung nach zwei von fünf Runden jetzt auf Platz-zwei hinter der Keirin-Weltmeisterin Ellesse Andrews (70). Sprint-Weltmeisterin Emma Finucane aus Großbritannien als Dritte (47) hat schon großen Rückstand.

Der Berliner Theo Reinhardt ging bei seinem Heimspiel nach einem Sturz vor einer Woche in Palma de Mallorca leicht angeschlagen in den Wettbewerb und belegte im Scratch Platz 14 und im Ausscheidungsfahren Rang neun. In der Gesamtwertung liegt der zweimalige Weltmeister auf Platz 17.

