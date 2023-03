Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kundinnen eines Supermarktes in Kreuzberg ermittelt die Polizei wegen eines rassistischen Hintergrunds. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stieß ein fünfjähriges Mädchen am Montagnachmittag versehentlich gegen eine 45-Jährige in einem Discounter in der Gitschiner Straße. Daraufhin soll die Frau zunächst das Kind und dann auch die Mutter rassistisch beleidigt haben.