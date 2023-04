Trainer Marco Rose von RB Leipzig hat sich mit Benjamin Henrichs über die massiven Anfeindungen gegen den Nationalspieler nicht persönlich ausgetauscht. "Den Austausch gab es in dem Fall nicht, weil Benny kein Mitleid braucht, weil Benny sich unglaublich wohl fühlt bei uns", sagte Rose vor dem Auswärtsspiel in der Bundesliga bei Hertha BSC bei Sky: "Für uns ist das überhaupt kein Thema, für uns gibt es das nicht. Deswegen wundert es uns umso mehr, dass es Menschen gibt, die das nicht verstehen wollen, die einfach einen an der Klatsche haben. So muss man es sagen."