Auf dem Weg zur geplanten Reform der von Bund und Ländern getragenen Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth finanzielle Erwartungen gedämpft. Der Bundeshaushalt stehe "vor ganz enormen Anforderungen", sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch in Berlin beim Jahresempfang von Deutschlands führender Kultureinrichtung mit Blick auf die Folgen von Ukraine-Krieg und Energiekrise. Es werde schwer, Zuwächse "in mehrstelliger Millionenhöhe" zu schaffen. Gleichzeitig betonte sie, die Reform werde ohne substanzielle Erhöhung nicht erfolgreich sein.