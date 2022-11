Land steckt Finanzhilfen für Kommunen in Energiekrise ab

Das Land Brandenburg hat seine Finanzhilfen für Städte und Gemeinden ab dem Jahr 2023 zur Bewältigung der Energiekrise abgesteckt. Am Dienstag trafen die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände dazu eine Vereinbarung. Das Land will mit einem eigenen Hilfspaket gestiegene Sozialausgaben sowie Energie- und Gaskosten bei kommunalen Unternehmen und Einrichtungen abfedern. Stadtwerke und Wohnungsbaugesellschaften sollen Geld erhalten können, zudem soll die Finanzhilfe auch für weitere Unterkünfte für Geflüchtete eingesetzt werden.

Die Menschen bräuchten Sicherheit, um gut durch die nächsten schwierigen Monate und Jahre zu kommen, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Potsdam. "Land, Kreise und Kommunen ziehen dafür an einem Strang." Greifen soll die Unterstützung ab Beginn des kommenden Jahres. Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes, Bürgermeister Oliver Hermann (parteilos) aus Wittenberge, sagte, die Investitionskraft der Städte und Gemeinde müsse unbedingt erhalten bleiben.

Das Hilfspaket Brandenburgs umfasst insgesamt bis zu zwei Milliarden Euro für zwei Jahre. Rund die Hälfte soll für die Mitfinanzierung des Entlastungspaketes des Bundes nötig werden. Etwa eine Milliarde Euro könnte demnach den Kommunen zugutekommen als Ergänzung zu den Maßnahmen des Bundes, hieß es am Dienstag. Das "Brandenburg-Paket" soll mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 im Dezember vom Landtag beschlossen werden. Zudem soll die Notlage erklärt werden, so dass das Land Kredite aufnehmen kann.