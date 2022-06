Angesichts der hohen Inflationsrate fordern die Berliner Christdemokraten einen Stopp weiterer finanzieller Belastungen der Berlinerinnen und Berliner. «Bei der Inflation sind wir erst am Anfang», sagte Landes- und Fraktionschef Kai Wegner beim Kleinen Parteitag der CDU am Mittwochabend. «Wir steuern auf schwere Zeiten zu.» Wegner warf dem rot-grün-roten Senat vor, nicht nur das Parken und den ÖPNV in Berlin verteuern zu wollen. «Ein Belastungsmoratorium wäre der richtige Weg.»