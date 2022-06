Ein Fußballspieler ist am Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Heiner Backhaus wird neuer Trainer von Fußball-Regionalligist BFC Dynamo. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 40-Jährige hatte eigentlich schon eine Vereinbarung mit dem nordrhein-westfälischen Regionalliga-Absteiger Sportfreunde Lotte, die allerdings am Mittwoch aufgehoben wurde. «Wir sind natürlich enttäuscht, dass diese Zusammenarbeit nicht zu Stande kommt. Trotzdem respektieren wir Heiner Backhaus‘ Entscheidung und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft», hieß es in einer Mitteilung von Lotte.

Beim BFC wird Backhaus Nachfolger von Christian Benbennek. Der Meister der Fußball-Regionalliga Nordost hatte am Dienstag mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit mit Benbennek ende. Der DDR-Serienmeister hatte am vergangenen Wochenende den Aufstieg in die 3. Liga trotz eines 2:1-Sieges beim Nord-Meister VfB Oldenburg verpasst, da das Hinspiel im eigenen Stadion mit 0:2 verloren ging.