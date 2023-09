Evangelische Gesangbücher in einer Kirche. Foto

Rituale, die das Erwachsenwerden markieren, gibt es viele - und jetzt kommt noch eins dazu: Ein Jugendsegen von der evangelischen Hoffnungskirchengemeinde im Berliner Norden und dem Segensbüro in Neukölln. "Mit der "Feier der Lebenswende - Dein Jugendsegen" möchten die Kirchen die Lücke zwischen Konfirmation und Jugendweihe schließen", teilte die Gemeinde in Pankow mit. Das ökumenische Angebot sei an Jugendliche der 8. und 9. Klassen gerichtet, die keiner Religionsgemeinschaft angehören.

Pfarrerin Susann Kachel vom Segensbüro sagte zu dem Projekt: "Wir möchten diesen Jugendlichen ermöglichen, den Übergang von der Kindheit zum Jugendalter in festlichem Rahmen zu feiern - mit einem Segensfest zur Lebenswende gemeinsam mit ihren Familien und Freund*innen." Kommenden Dienstag gebe es einen Infoabend in der Genezarethkirche in Neukölln. Die Feiern sind für Juni 2024 geplant.

Solche ökumenischen Feiern seien zum ersten Mal im Jahr 1998 in Erfurt gefeiert worden, und hätten sich auch in Magdeburg, Dessau und Köthen etabliert.