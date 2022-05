Nach Vorwürfen sexueller Belästigung am Abraham Geiger Kolleg in Potsdam gibt es weitere personelle Konsequenzen. Der geschäftsführende Direktor der School of Jewish Theology, Daniel Krochmalnik, hat seinen Rücktritt erklärt, wie eine Sprecherin der Universität Potsdam am Dienstag auf Nachfrage bestätigte. Zunächst hatten unter anderem das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel», die «Potsdamer Neuesten Nachrichten» und die «Märkische Allgemeine» berichtet. In einer Stellungnahme, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es von Krochmalnik unter anderem, dass die aktuelle Krise im Interesse der School einen personellen Neuanfang erfordere.