Rettungsschwimmer haben vor Graal-Müritz (Landkreis Rostock) vier Badegäste gerettet, darunter drei Menschen aus Berlin. Ursache waren gefährliche Strömungen, die sich am Dienstag bei Westwind der Stufen vier und fünf vor allem an Buhnen bildeten, wie André Rieckhoff, Leiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Graal-Müritz, am Mittwoch sagte. Ernsthaft verletzt wurde aber niemand. Die Retter hatten die gelbe Flagge gehisst. Das bedeute, dass Nichtschwimmer und unsichere Schwimmer nicht ins Wasser gehen und keine Badehilfen benutzt werden sollen.