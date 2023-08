Die Füchse Berlin haben den ersten Härtetest in der Saison-Vorbereitung auf die Handball-Bundesliga gemeistert. Am Freitag siegten die Berliner beim Wartburg-Cup in Eisenach gegen den Ligakonkurrenten HSG Wetzlar knapp mit 32:30 (17:17). Bester Berliner Werfer war Kreisläufer Max Darj mit sechs Toren.