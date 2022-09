Oranienburg (bb) ­ Alba Berlin hat seine Generalprobe vor dem Start in die Basketball-Bundesliga souverän gemeistert. Am Sonntag siegten die Berliner in Oranienburg im letzten Testspiel gegen den Liga-Konkurrenten Rostock Seawolves mit 88:63 (43:31). Beste Berliner Werfer waren Yovel Zoosman mit 15 und Kapitän Luke Sikma mit 13 Punkten. Am Mittwoch startet Alba mit einem Heimspiel gegen Veolia Towers Hamburg (19.00 Uhr/Magentasport) in die neue Saison.