Mit einem Aufeinandertreffen mit Ex-Stürmer Taiwo Awoniyi bestreitet der 1. FC Union Berlin am Samstag seine Generalprobe für den Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal. Zu Gast im Stadion An der Alten Försterei ist Premier-League-Club Nottingham Forest (17.00 Uhr). Awoniyi war im Juni für eine Ablöse in Höhe von rund 20 Millionen zu dem Aufsteiger nach England gewechselt.