Hertha BSC ist am Dienstag in die Trainingswoche vor dem Pflichtspielauftakt gestartet. Dongjun Lee, Omar Alderete, Kélian Nsona und Jessic Ngankam trainierten dabei individuell, wie der Club auf Twitter mitteilte. Cheftrainer Sandro Schwarz war beim internationalen Trainerkongress in Dortmund, seine Assistenten leiteten die Einheit.