Union Berlin hat die Sommervorbereitung mit einem positiven Resultat abgeschlossen. Nun steht der Pflichtspielstart an. Bezüglich der Stammelf sind ein paar Positionen noch umkämpft.

Union-Trainer Urs Fischer kann auf eine erfolgreiche Vorbereitung blicken. Somit gehen die Köpenicker optimistisch in das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal am 1. August (18.00 Uhr) beim Regionalligisten Chemnitzer FC. Das letzte Testspiel gewann sein Team am Samstag 1:0 gegen Nottingham Forest.