Wie sollen Bergbaufolgelandschaften in der Lausitz künftig gestaltet werden? Dazu wollen sich die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) und das Energieunternehmen Leag enger austauschen. Zu den thematischen Schwerpunkten zählten der Wasserhaushalt und Klimawandel, die Sicherung von Kippenflächen, sowie berg- und umweltrechtliche Genehmigungsverfahren, wie beide Unternehmen am Sonntag weiter mitteilten. Dafür unterzeichneten sie eine gemeinsame Absichtserklärung, in der Ziele zur Planung und Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft in der Lausitz festgehalten sind.