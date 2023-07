Schauspieler Daniel Sträßer ("Funeral for a Dog") will nicht auf seine Rolle als "Tatort"-Kommissar reduziert werden. "Das Gute ist, dass ich vehement versuche, das nicht mit mir machen zu lassen", verriet der 35-Jährige am Rande der Dreharbeiten für den neuen SR-"Tatort"-Krimi "Jackpot" in Saarbrücken. Dort spielt er an der Seite von Vladimir Burlakov als Kommissar Leo Hölzer bereits zum fünften Mal den Hauptkommissar Adam Schürk.