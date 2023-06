US-Schauspielerin Jennifer Lawrence (32) sieht das Älterwerden mit gemischten Gefühlen. "Es gibt Negatives, wie zum Beispiel, dass mein unterer Rücken ständig schmerzt", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Aber es habe auch gute Seiten. "Einer der schönsten Aspekte ist, dass man sich weniger darum kümmert, was die Leute denken, und dass es weniger Ängste gibt."

Der Hollywoodstar ("Die Tribute von Panem") spielt in ihrem neuen Film "No Hard Feelings" die selbstbewusste Maddie, die von wohlhabenden Helikopter-Eltern"damit beauftragt wird, den deutlich jüngeren, verklemmten Percy (Andrew Feldman) zu daten, wie es in der Ankündigung zu dem "nicht ganz jugendfreien" Film heißt.

Die Komödie von Regisseur Gene Stupnitsky läuft kommenden Donnerstag (22. Juni) in den deutschen Kinos an.

