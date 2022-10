Am Schloss Charlottenburg geht die Zeit für den Weihnachtsmarkt mit diesem Jahr zu Ende. Der von Veranstalter und Stiftung vereinbarte Vertrag laufe bis Ende 2022 aus, hieß es am Dienstag bei der zuständigen Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Wie vorgesehen beginne dann die Bauvorbereitung für das auf dem Areal geplante Besucherzentrum. Das nach aktuellen Berechnungen 11,3 Millionen Euro teure Projekt soll bis 2027 abgeschlossen sein.

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg zählte in der Vergangenheit zu den beliebten Veranstaltungen seiner Art in der Hauptstadt. In den Vorjahren war er zweimal wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

