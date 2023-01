Unbekannte haben nach ersten Ermittlungen der Polizei in Berlin-Schöneberg eine Silvesterrakete in das offene Beifahrerfenster eines haltenden Autos geschossen. Der 32 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Teile des Innenraums des Autos und die Kleidung des 32-Jährigen wurden beschädigt.

Eine Gruppe von zirca zehn Menschen hat nach den Angaben der Sprecherin am Freitagabend an der Kreuzung Potsdamer Straße/Pallasstraße/Goebenstraße Feuerwerk abgebrannt. Nach den Angaben vom Samstag wurde die Rakete gezielt aus der Gruppe heraus in das offene Fenster des Autos abgefeuert, welches an einer roten Ampel hielt.

Auch eine 25 Jahre alte Passantin gab an, durch Böller der Unbekannten leicht an der Hand verletzt worden zu sein. Die Gruppe flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

