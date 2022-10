Die Polizei fahndet nach einem Mann, der einem 35-Jährigen bei einem Streit auf offener Straße in Schöneberg eine tödliche Stichverletzung zugefügt haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gerieten die beiden Männer nach Angaben von Zeugen am Sonntag auf dem Gehweg der Zietenstraße in Streit. Der 35-Jährige habe eine stark blutende Stichverletzung davon getragen. Der andere sei unerkannt geflüchtet.