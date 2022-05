In aufgeheizter Stimmung hat die Jahrestagung des deutschen PEN-Zentrums in Gotha begonnen. Bereits bei der Begrüßung und Anträgen zur Geschäftsordnung gab es am Freitag Buh-Rufe für den intern umstrittenen PEN-Präsidenten Deniz Yücel. Ein Jurist rügte, dass viele Mitglieder für die Online-Abstimmung über die Abberufung von Yücel und anderen Präsidiumsmitgliedern keinen Zugangscode erhalten hätten und damit nicht ihre Stimme abgeben könnten.