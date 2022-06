Am 6. Juli gibt es für die Berliner Schülerinnen und Schüler Zeugnisse. Wer mit seinem Zeugnis unglücklich ist oder sich mit den Zensuren nicht nach Hause traut, kann sich am 6. Juli telefonisch Rat und Hilfe bei Sorgentelefonen suchen. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung am Donnerstag mit. «Die Sorgentelefone, die am Zeugnistag wieder geschaltet sind, helfen Eltern sowie Schülerinnen und Schülern, Lösungswege bei Zeugnisproblemen zu finden», sagte Busse.