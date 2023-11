Nach wochenlangem Ringen hat sich der Berliner Senat über zusätzliche Container-Unterkünfte für Geflüchtete auf dem Tempelhofer Feld geeinigt. Die Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales bestätigte am Mittwoch auf Anfrage einen entsprechenden Bericht des RBB. Laut Kreisen der Senatsverwaltung habe es am Dienstag in einer Task Force des Senats eine weitgehende Einigung über eine notwendige Änderung des Tempelhofer-Feld-Gesetzes, das bislang eine weitere Bebauung des Geländes praktisch verbietet.

Mit der Änderung soll es möglich werden, Flächen im Norden des Feldes am Columbiadamm für zusätzliche Container-Unterkünfte zu erweitern. Eine ebenfalls diskutierte Fläche im Südwesten am Tempelhofer Damm sei hingegen vom Tisch, hieß es aus Senatskreisen. Als Kompensation für diese Fläche soll die entsprechende Bebauung eines Parkplatzes in Richtung des Tempelhofer Damms geprüft werden.