Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat angekündigt, dass der Senat noch in diesem Jahr ein Gesetz für schnelleres Bauen angehen will. "Das alles Entscheidende ist, dass wir den Wohnungsmarkt wiederbeleben, dass es mehr Leerstand gibt, dass es mehr Wohnungsangebote gibt", sagte der CDU-Politiker am Freitag im Sender 105'5 Spreeradio. "Dann werden wir automatisch auch die steigenden Mietpreise in den Griff bekommen. Wir wollen ein "Schneller-Bauen-Gesetz" auf den Weg bringen, das passiert noch in diesem Jahr."