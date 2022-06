Die Berliner Polizei und andere Behörden setzen ihr gezieltes Vorgehen gegen die sogenannte Clankriminalität auch in diesem Jahr fort. Bis Ende April habe die Polizei 62 größere Kontrolleinsätze gemacht, davon 27 zusammen mit anderen Behörden wie den Bezirken, dem Finanzamt oder der Gewerbeaufsicht. Das teilte die Senatsinnenverwaltung am Mittwoch mit. Im Visier hat die Polizei bei diesen Einsätzen meist bestimmte Shishabars, Glücksspielhallen und Restaurants, in denen kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Clans verkehren.