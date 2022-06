Die Berliner Linke-Abgeordneten Katalin Gennburg und Ferat Kocak fordern eine sozial-ökologische Wende beim Bauen in Berlin. Auch der Bausektor sei als Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine von steigenden Energiekosten und Lieferkettenproblemen betroffen, teilten sie in einer gemeinsamen Erklärung am Freitag mit. In ganz Deutschland komme es zu Unterbrechungen im Baubetrieb. Das Mantra «Bauen, bauen, bauen» helfe nicht gegen spekulationsgetriebene Mietsteigerungen und sei aktuell schlichtweg nur begrenzt umsetzbar, erläuterte die Sprecherin für Stadtentwicklung und Bauen, Katalin Gennburg.